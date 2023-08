Vorbild für Rapid: Als der FC Tirol im Europacup Fiorentina bezwang

Ein Paar Takte Musik genügen und schon ist es um Wolfgang Mair geschehen. Dann vergisst er für einen kurzen Moment das Hier und Jetzt und seine Gedanken schweifen in die Vergangenheit. Kaum vernimmt er irgendwo den Song "Are you ready" der US-Rockband Creed, begibt sich der Osttiroler auf eine emotionale Zeitreise und landet unweigerlich am 28.September 2000 in Florenz.

"Ich hab' diesen Song auf dem Weg ins Stadion im Bus gehört", erzählt der ehemalige Stürmer des FC Tirol. "Heute muss ich jedes Mal an dieses Spiel zurückdenken, wenn ich "Are you ready" höre". Denn es war nicht irgendein Fußball-Spiel, das da vor zwei Jahrzehnten im Stadio Artemio Franchi in Florenz über die Bühne ging.