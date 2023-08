Wacker-Trainer Siller: "1.800 Euro im Monat? Das können wir nicht zahlen"

Haben Sie mit so einer Begeisterung und so einem Zuschauerzuspruch gerechnet nach dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga?

Ich habe das Gefühl, dass in Tirol alle danach lechzen und eine Fußball-Begeisterung erleben wollen, wie es sie in Linz, in Graz, bei Rapid gibt. Und der FC Wacker ist in Tirol nun einmal der einzige Klub, dem es gelingen kann, so eine Begeisterung auszulösen. So ehrlich muss man sein. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das herbeisehnen.

Wie reagieren eigentlich die anderen Tiroler-Liga-Vereine auf den FC Wacker?

Es ist für jeden Verein in der Liga eine Bereicherung, dass wir dabei sind. De facto ist der FC Wacker für jeden einzelnen Verein der Tiroler Liga der Hauptsponsor. Wenn unsere Fans zu den Auswärtsspielen mitfahren, dann machen die Klubs riesige Umsätze. Wir wissen, dass uns jeder schlagen will. Auf uns warten also 26 Cup-Partien, alle sind gegen uns motiviert. Ein Spiel gegen Wacker ist für jeden Verein das Spiel des Jahres.