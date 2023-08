Kurios: Fünftligist Wacker Innsbruck hat einen Teamspieler

Es ist schon eine Zeit lang her, dass der FC Wacker Innsbruck einen Teamspieler gestellt hat. Seit Jahren ist der zehnfache österreichische Meister sportlich nur mehr ein Schatten seiner selbst, nach dem Konkurs im Sommer 2022 ist der Traditionsklub mittlerweile nur mehr in der Tiroler Liga am Ball, das ist die fünfthöchste Spielklasse.