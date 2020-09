Die Mutter aller Blamagen: Als Österreich gegen Färöer verlor

Der Tiroler war in besagtem Match der Abwehrchef der österreichischen Nationalmannschaft. Also ein Mann, den es in Wahrheit in dieser Form nicht gebraucht hätte. Wer geht schon mit einem Bodyguard zu einem Kindergeburtstag, wer braucht bei einem angesagten Schützenfest mit schon eine Rückendeckung? „Alle haben nur darüber geredet, wie hoch wir gewinnen werden“, berichtet Streiter.

Bekanntermaßen kam alles ganz anders und mittlerweile gibt es natürlich längst einen ausführlichen Wikipedia-Eintrag über das berühmte Match zwischen den Färöer Inseln und Österreich an besagtem 12. September 1990 in Landskrona. Die legendäre 0:1-Niederlage des WM-Teilnehmers Österreichs gegen die Fußballer von der Insel gilt seither gemeinhin als Mutter aller Blamagen und an diesem Abend von Landskrona erlebte auch der berühmte Spruch, wonach es im Fußball keine Kleinen mehr gäbe, seine Geburtsstunde.