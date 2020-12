Der Angriff von Rapid auf die uneinnehmbare Festung Salzburg

Nach der 0:3-Heimblamage gegen WSG Tirol am Sonntag kann Rapid beim Serienmeister nur gewinnen. Zumindest Moral. Kühbauer nahm vor der Abreise nach Salzburg seine jungen Spieler, die er gegen die Tiroler von Beginn an gebracht hatte, in Schutz. „Ich stelle mich vor sie. Es war meine Entscheidung und ich würde wieder so aufstellen.“

Aufkommende Kritik will Kühbauer im Keim ersticken: „Wenn man Schwab und Murg abgegeben hat, aber trotzdem dieselbe Punkteanzahl wie im Vorjahr erreicht und alles schlecht gesehen wird, dann ist das respektlos gegenüber meiner Mannschaft und meinem Trainerteam.“

Bei Salzburg ist nach dem 3:1 im Bundesliga-Hit gegen den LASK und der Rückkehr auf Platz eins wieder alles eitel Wonne. „Das war perfekt für uns. Wir haben unser wahres Gesicht gezeigt. So soll es auch am Mittwoch sein“, erklärt Trainer Jesse Marsch. Der Amerikaner ist mit Salzburg im Cup ungeschlagen. Überhaupt hat der Titelverteidiger seit 2013 nur ein Bewerbspiel verloren (Finale 2018 gegen Sturm Graz). In der Red-Bull-Arena ist man seit siebeneinhalb Jahren ungeschlagen (1:2 gegen Pasching).