Rapid-Coach Kühbauer über Kritik: "Das ist respektlos"

Ein Cup-Spiel in Salzburg. Ein Segen für Rapid. Alles andere als eine Niederlage wäre für die Mannschaft aus Hütteldorf derzeit eine Sensation. Speziell in der derzeitigen Situation wenige Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen WSG Tirol kann Rapid am Mittwoch nur positiv überraschen. Trainer Didi Kühbauer rechnete bei der Pressekonferenz vor dem Cup-Schlager mit den lauter werdenden Kritikern ab.

„Wenn man den Stefan Schwab und den Thomas Murg verloren hat und trotzdem die selbe Punktanzahl wir im Vorjahr hat und dann alles schlecht sieht, dann ist das respektlos gegenüber meiner Mannschaft und meinem Trainerteam. Was diese Mannschaft seit eineinhalb Jahren leistet, ist groß. Wir haben junge Spieler in die Mannschaft eingebaut und Kosten eingespart.“