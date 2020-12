Rapid geht der Saft aus: "Wir sind am Limit, eigentlich drüber"

Rapid hat unter Trainer Didi Kühbauer schon das eine oder andere Debakel kassiert. So wie gegen die Austria (1:6), oder gegen Salzburg (2:7). Aber so schwach wie beim 0:3 gegen WSG Tirol waren die Hütteldorfer in den 26 Monaten unter ihrem aktuellen Chefcoach kaum zu sehen. „Das war eines unserer schlechtesten Spiele, vor allem in der ersten Hälfte. Wir haben all das gemacht, was wir nicht wollten“, gab Kühbauer nach der Heimpleite im letzten Spiel in Hütteldorf des Jahres 2020 zu.

Standardfrage

Altbekannt sind mittlerweile die Probleme bei Standards. Sowohl das schnelle 0:1, als auch das 0:2 fiel nach einem zurückgespielten Eckball. „Bei den Standards haben wir es so schlecht gemacht, wie ich es mir gar nicht vorstellen kann.“

Die ruhenden Bälle sind nicht nur ein Problem mit Kopfbällen, sondern wohl auch in den Köpfen der Spieler. „Wir haben gewusst, dass WSG meistens zur ersten Stange flankt. Aber auch der Rückraum muss gesichert werden, da muss es auch ein Coaching von den erfahrenen Spielern geben.“