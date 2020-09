Chaos-Tag bei Admira: Freistellung, Transfer und neuer Trainer

Bei der Admira bleibt es turbulent bis chaotisch. Was bisher geschah? Nach dem 1:4 gegen Rapid in Runde 1 wurde die Trennung von Trainer Soldo verkündet. Der erst vor zwei Monaten zu den Juniors geholte Patrick Helmes sprang ein. Der Jung-Trainer aus Deutschland riskierte gegen St. Pölten mit Umstellungen und einem 4-3-3-System. Ergebnis am Sonntag: 5:0 für den SKN und Enttäuschung bei Ober-Boss Felix Magath.