Admira bekam bei Helmes-Debüt "richtig auf die Fresse"

Kommenden Sonntag gibt es die nächste Chance, es besser zu machen, da ist man bei der siebentplatzierten Wiener Austria zu Gast. "Das Gute am Fußball ist, dass man schnell wieder eine neue Chance bekommt. Wir wollen und werden vieles besser machen, wir stehen wieder auf", war sich Helmes sicher. Davon ist auch Felix Magath überzeugt. "Es ist schlecht für uns gelaufen, man darf das Ergebnis aber auch nicht überbewerten. Es werden wieder bessere Zeiten kommen." Ob mit Helmes an vorderster Trainerfront wird sich weisen. "Er ist jetzt in der Verantwortung und je nachdem, was er daraus macht, wird das natürlich auch unsere Entscheidung beeinflussen", hatte der Head of Flyeralarm Global Soccer noch vor der Partie gesagt.

Fest im Sattel sitzt hingegen Robert Ibertsberger bei St. Pölten. Vier Punkte aus zwei Spielen und kein Gegentor sind ein starker Start. "Wir haben auch gegen Sturm schon viele Chancen gehabt, aber kein Tor erzielt. Diesmal ist uns das gut gelungen. Ich bin sehr froh, dass die Mannschaft wieder eine gute Leistung gebracht hat. Der Sieg war eindrucksvoll", sagte der sehr zufriedene 43-Jährige. Allzu große Euphorie wollte er aber trotz saisonübergreifend sechs ungeschlagenen Ligaspielen nicht aufkommen lassen. "Wir wissen das Spiel schon auch richtig einzuordnen", betonte Ibertsberger.

Mit Doppel-Torschütze Alexander Schmidt, dem Israeli Dor Hugi sowie dem 18-jährigen Startelf-Debütanten Marcel Tanzmayr durften sich drei Akteure über ihren Premierentreffer im SKN-Dress freuen. Bei Tanzmayr war von Nervosität keine Spur. "Er hat mich im Training überzeugt und jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt", lobte Ibertsberger das Talent. "Ich hätte mir keinen besseren Start wünschen können", sagte Tanzmayr.