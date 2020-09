Nach Austrias Heimsieg: "Mehr Ruhe würde uns guttun"

"Hineingearbeitet"

Alles war also nicht gut, vieles schon. "Wir haben uns in das Spiel hineingearbeitet. Wir hätten aber das dritte Tor machen können beziehungsweise müssen. Wie es dann so ist, muss man zum Schluss noch fighten. Mehr Ruhe im Spiel bei der Führung würde uns guttun", sagt Trainer und Sportchef Peter Stöger, dem einiges an Last abgefallen ist. "Ich bin sehr happy, dass wir gewonnen haben, weil das psychologisch ganz einfach wichtig ist, aber das geht auch nicht von einer Woche auf die andere.“