David Alaba gewann den nächsten Titel: Cupsieger mit Real Madrid

Nach seiner Wadenverletzung meldete sich David Alaba in dieser Woche wieder völlig gesund zurück. Etwas überraschend stand der Wiener am Samstagabend dann schon wieder in der Startformation von Real Madrid.

Und das Comeback des 30-Jährigen glückte. Real Madrid gewann in Sevilla das spanische Cupfinale gegen Außenseiter Osasuna 2:1 (1:0).