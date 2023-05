Guardiola nach Rekord von Tormaschine Haaland: "Er ist unglaublich"

Seine Teamkollegen standen nach der Partie anerkennend Spalier. "Das hat er sich verdient", merkte Guardiola an. Schlie├člich war es f├╝r Haaland in der laufenden Saison nicht der erste Rekord. So brauchte er nur 27 Champions-League-Matches, um die 35-Tore-Marke zu erreichen. Als J├╝ngster in der K├Ânigsklasse erzielte er 30 Treffer, hatte die Nase damit 116 Tage vor PSG-Star Kylian Mbappe. Als erst dritter Kicker der CL-Historie gelangen ihm beim 7:0 ├╝ber RB Leipzig zudem f├╝nf Treffer in einer Partie. Und in der vergangenen Woche machte er sich zum ersten Spieler seit Tom Waring 1931, der in allen englischen Bewerben in einer Saison 50 Tore erzielte.