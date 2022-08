Alaba gegen Glasner: Real und Frankfurt im Duell um den Supercup

David Alaba geht mit Real Madrid gegen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt in Helsinki als klarer Favorit in den UEFA-Supercup. Allerdings haben die Frankfurter bereits einige Male bewiesen, dass sie in entscheidenden Spielen über sich hinaus wachsen können – und so die Europa League gewonnen.

Vier Endspiele des Supercups konnten die Königlichen bisher für sich entscheiden, Trainer Carlo Ancelotti warnt jedoch vor Frankfurt: „Die Eintracht hat etwas Besonderes erreicht, da sie als Underdog galt. Das ist eine Mannschaft, die uns definitiv Probleme bereiten wird.“