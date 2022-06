David Alaba wird 30: Ein Mann im besten Fußball-Alter

Der 30er ist für so manchen eine Zäsur, oftmals auch der Beginn einer Krise. Zumindest aber ein guter Zeitpunkt, um ein Fazit zu ziehen: Was hat man erreicht, was steht noch auf der To-do-Liste?

Wenn man David Alaba ist, kann das Fazit eigentlich nur positiv ausfallen. Partnerin (Shalimar Heppner), Kind (Zion/2), Haus (diverse), Hund (Chasey) – privat hat der Wiener mit 30 viel erreicht.