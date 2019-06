ÖFB-Nationalteam: Kopfweh nach dem Feierabend

Was in den Testspielen der Ära Foda noch so verblüffend einfach schien, das geht Österreichs Teamspielern im Wettkampf nicht mehr so leicht vom Fuß. Die magere Bilanz: Von den letzten fünf Partien konnten die Österreicher nur mehr eine gewinnen. Im Teamcamp in Klagenfurt sind die Nerven angespannt, umgekehrt wird aber der Fokus geschärft. Verteidiger Martin Hinteregger: „Wir brauchen am Freitag gegen Slowenien drei Punkte. Es ist nicht schön, wenn die Tabelle so ausschaut.“ Das Positive an der schwierigen Situation: „Wir haben noch alles selbst in der Hand.“