In diesen fünf Jahren kam Roter Stern Belgrad auf den besten Wert. Die Serben konnten in ihrer Liga 130 der 135 Spiele gewinnen, in denen der erste Treffer erzielt werden konnte. Das ist ein Siegquotient von 96,3 Prozent. Roter Stern am nächsten kamen in den 92 Ligen Sherif Tiraspol aus Moldawien (94,1 %) und Albirex Niigata aus Singapur (93,3 %). Den niedrigsten Prozentsatz verzeichneten die Central Coast Mariners aus Australien. Der A-League-Klub feierte nur 20 Siege in 53 Spielen mit 1:0-Führung. Das sind nur 38 Prozent.