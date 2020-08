Fußball-Spiel des Jahres: Wer holt den Champions-League-Pokal?

Das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris SG heute Abend im Estádio da Luz in Lissabon (21 Uhr, live Sky, DAZN, ZDF) birgt jede Menge Brisanz und Spannung. Während der deutsche Rekordmeister in diesem Bewerb (inklusive Landesmeisterpokal) schon fünf Mal triumphiert hat (zuletzt 2013) wähnt man sich bei Paris SG endlich am Ziel der Träume.

Mehr als eine Milliarde Euro haben die Investoren aus Katar im vergangenen Jahrzehnt allein für neue Spieler ausgegeben und dabei ein sündteures Starensemble geformt, das seinesgleichen sucht: Das Trio Neymar, Kylian Mbappé, Angel di Maria bildet heute den teuersten Angriff im Weltfußball (450 Millionen Euro Ablöse).