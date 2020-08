Alabas Final-Interview: „Jeder sieht, wie selbstbewusst wir sind“

Die Bayern gingen in Minute 60 durch Mandzukic in Führung und waren froh, dass Verteidiger Dante acht Minuten später bei seinem Elfmeter-Foul an Marco Reus nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog. Den Strafstoß verwandelte Gündoğan zum 1:1.

In der völlig offenen letzten halben Stunde hatten schließlich die Bayern das Glück und auch den an diesem Tag besten Spieler auf ihrer Seite. Nachdem er schon das 1:0 vorbereitet hatte, schob Arjen Robben nach Ferserl-Pass von Franck Ribéry den Ball an BVB-Tormann Roman Weidenfeller vorbei ins Tor. Es war die 89. Minute – und Dortmund fehlte die Zeit für eine Antwort.

Die Video-Highlights vom Finale 2013: