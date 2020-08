Warum Paris Saint-Germain bei der Finalpremiere gute Karten hat

Die Fußball-Fans im deutschen Sprachraum müssen den Bayern dankbar sein. Wegen des Einzugs des deutschen Rekordmeisters ins Finale der Champions League wird die Partie gegen Paris Saint-Germain am Sonntag (21 Uhr) live im ZDF übertragen. Der Rundfunk-Staatsvertrag schreibt vor, dass ein Finale in der Champions League mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden muss. Natürlich sind wie in der gesamten Saison davor auch Sky und DAZN im Bilde.

Nach den Leistungen im Frühjahr kommt es am Sonntag im Estádio da Luz von Benfica Lissabon zu einem echten Gipfeltreffen. Paris SG besiegte in dieser Saison schon Real, die Bayern sorgten mit dem 8:2 im Viertelfinale gegen Barcelona für ein sportliches Rufzeichen. Im direkten Duell haben die Bayern mit drei Finalteilnahmen in den vergangenen zehn Jahren mehr Erfahrung als die Debütanten. Doch diese haben andere Qualitäten.

Der KURIER wagt einen Vergleich: