Wird das Champions-League-Finale Bayern - PSG ein Spektakel?

Der französische Nationalspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München warnte vor dem Duell mit seinem ehemaligen Verein Paris Saint-Germain vor Kylian Mbappé. „Ich habe schon oft mit ihm zusammen gespielt und werde meinen Mitspielern so viele Tipps wie möglich geben“, sagte Coman in einem Pressegespräch für französische Medien in Lissabon. Dort trifft der deutsche Doublesieger am Sonntag (21.00 Uhr/im KURIER-Liveticker) im Champions-League-Finale auf den französischen Meister mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel.