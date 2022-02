Dank Salzburg und Rapid: So gut war Österreichs Fußball noch nie

CL-Fixplatz für 2023

Endrang acht nach dieser Europacup-Saison bedeutet, dass Österreichs Meister im September 2023 wie auch in diesem Jahr fix in der Champions-League-Gruppenphase steht. Der Vize-Champion steigt in der vorletzten Qualifikationsrunde für die "Königsklasse" ein, der Cupsieger - oder der Dritte, sofern der Cupsieger die Liga unter den Top zwei abschließt - beginnt im Europa-League-Play-off. Die beiden übrigen österreichischen Europacup-Starter nehmen die Conference-League-Qualifikation in Angriff.

Aufgrund diverser Umstiegsszenarien wird Österreich im Herbst 2023 zumindest drei Teilnehmer an Europacup-Gruppenphasen stellen - im besten Fall zwei in der Champions League und einen in der Europa League, im schlechtesten Fall einen in der Champions League und zwei in der Conference League.