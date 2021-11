D-Day: Die Austria-Gremien tagen und entscheiden über die violette Zukunft

Es soll zwei konkrete Angebote geben: Eines liegt von Ivan Bravo vor, der Chef der Aspire Academy in Katar, der zwischen dem Emirat und Madrid stetig pendelt, wo er Präsident des Zweitligisten Alcorcon ist. Er wäre der internationale "Big Player", den sich manche in den Austria-Gremien wünschen, um irgendwann wieder mit viel Geld in andere Spähren vorzudringen. Doch Höhenflüge lässt das Austria-Konto nicht zu, ganz im Gegenteil, Bodenhaftung ist die Tugend der Stunde.

Die zweite Variante wäre eine österreichische Lösung mit Jürgen Werner an Bord, der von der Bundesliga eine Funktionssperre von 18 Monaten erhalten hat. Er könnte daher keine offizielle Funktion einnehmen, bestenfalls im Hintergrund werken.

Beide Varianten sollen mindestens zehn Millionen Euro garantieren.