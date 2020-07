Corona ist Ansichtssache: Eine Krisen-Bilanz aus 5 Perspektiven

Ich habe vier Geisterspiele geleitet. Drei in der Qualifikationsgruppe und eines in der Meistergruppe. Die Spiele waren für mich weder leichter, noch schwieriger zu leiten, an der Aufgabenstellung hat sich nichts verändert. Neu war, dass man alles hört, auch das, was die Spieler sich untereinander zurufen. Negativ beeinflusst hat mich das aber nie. Grundsätzlich muss ich den Spielern ein Kompliment aussprechen, sie waren immer sehr fair, vielleicht sogar noch disziplinierter als zuvor bei Spielen mit Zuschauern. Selbst in der letzten Runde beim Spiel zwischen WSG Tirol und der Admira, als es ums nackte Überleben ging, haben sich alle korrekt verhalten.