Finale Entscheidung: Der Austria droht ein Ende mit Schrecken

Auch der Austria wird nichts geschenkt, sie steht nun endgültig vor einem Alles-oder-nichts-Spiel. Ilzer bläst zur vollen Attacke: „Es ist das letzte Spiel, wir werden alles riskieren. Mir ist klar, dass zwei Tore wahrscheinlich nicht reichen werden. Wir brauchen drei oder vier. Aber das traue ich uns zu.“

Allerdings nicht hirnlos will man anrennen, damit man nicht in das berühmte offene Messer läuft. Denn das ist meist mit großen Schmerzen verbunden. Kapitän Grünwald, den zuletzt der Rücken zwickte, sollte wieder fit sein, Abwehrchef Madl ist aufgrund einer Muskelverletzung fraglich, sein Einsatz entscheidet sich am Spieltag.