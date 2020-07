Alles oder nichts: Die Austria muss jetzt volles Risiko gehen

Am Mittwoch in Hartberg erwartet er wieder frische Austrianer. "Wir werden volles Risiko gehen, aber nicht ins offene Messer laufen. Es ist Halbzeit in diesem Duell und die Chance lebt definitiv – wir glauben daran. Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir brauchen in Hartberg mindestens zwei Tore und müssen gleichzeitig konsequenter verteidigen." Leichter gesagt als getan freilich.