Europacup live: So steht es bei Villarreal gegen Austria

Eine ins Hintertreffen geratene Austria muss sich in der Conference League der hĂ€rtesten bisherigen Aufgabe stellen. Bei Villarreal sind die Chancen der Wiener auf eine Überraschung ĂŒberschaubar. Mutig wolle man auftreten und "auch guten Fußball spielen", wie KapitĂ€n Lukas MĂŒhl vor dem Spiel um 21 Uhr in Valencia betonte. DafĂŒr muss eine Steigerung her.



Gruppe C - 3. Runde

Voraussichtliche Aufstellungen



Villarreal CF - FK Austria Wien

Villarreal: Jörgensen; Dela, Mandi, Cuenca, Mojica; Chukwueze, Morlanes, Coquelin, Baena; Pino, Morales

Austria: FrĂŒchtl; Ranftl, MĂŒhl, Galvao, Kreiker; Braunöder, Holland; Gruber, Fitz, Fischer; Huskovic

SR Kamphuis/NED