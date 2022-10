"Das ist kein Mensch": Erling Haaland ist weiterhin nicht zu stoppen

Von einem Rekord zum nächsten Fabelwert. Für Erling Haaland fehlen mittlerweile die Superlative.

„Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben erlebt“, Englands Teamspieler Jack Grealish über seinen Team-Kollegen von Manchester City. Beim 5:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Kopenhagen erzielte der Norweger trotz seiner Auswechslung zur Pause seine Königsklassen-Tore 27 und 28 und benötigte dafür nur 22 Partien – die ersten davon in Salzburg, natürlich mit einem erfolgreichen Debüt.

In den vergangenen neun Pflichtspielen erzielte Österreichs „Fußballer des Jahres 2019“ immer mindestens einen Treffer. Für Pep Guardiolas Team hat er in 12 Pflichtspielen 19 Tore geschossen.