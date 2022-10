0:0 gegen Lazio: Achtungserfolg für Sturm in der Europa League

Keine Tore, keine Auffälligkeiten im und rund ums Stadion. Nicht wirklich das, was man ein gefundenes Fressen für Medienvertreter bezeichnet. Und trotzdem wird das 3. Gruppenspiel der Europa League zwischen Sturm und dem italienischen Topklub Lazio Rom in feiner Erinnerung bleiben. Zumindest was die engagierte Grazer Leistung betrifft, fehlte nicht viel auf die Note Römisch 1.

Angst hatte man vor dem Vorspiel, das sich nicht im Liebenauer Stadion, dem Hauptschauplatz des Tages, zutrug. Rund 1.000 wildgewordene italienische Fans waren am späten Nachmittag am Grazer Hauptplatz erwartet worden. Stattdessen glich der Gang zum Stadion beinahe einem rund 40-minütigem Friedensmarsch. Nur rund 150 Lazio-Anhänger zogen singend, in positiver Stimmung und völlig gewaltfrei durch die Grazer Straßen. Unmittelbar hinter der fahrenden Polizei-Kolonne ließ man sogar Kinder marschieren. Auch vor dem Stadion trug sich nichts zu, was den Staatsanwälten und Richtern Arbeit verschaffen würde.