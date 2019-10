Champions League: Salzburg muss gegen Napoli gewinnen

Ihrer Offensivstärke sind sich die Salzburger bewusst, ihrer Defensivschwäche aber natürlich auch. Diese hing zuletzt auch damit zusammen, dass die Startphase verschlafen worden ist - wie beim 1:1 bei Sturm Graz am Samstag, aber auch beim 3:4 in Liverpool: "Dort war es für unsere junge Mannschaft das erste Mal auf dieser großen Bühne. Wir hatten zu viel Respekt, haben daraus aber gelernt", versicherte Max Wöber in der Pressekonferenz am Tag vor dem Napoli-Spiel.

Trainer Jesse Marsch erwartet von seiner Elf "ein angstloses Gefühl", während es in Liverpool diesbezüglich "schwierig" gewesen sei. "Wir haben viel daraus gelernt. Die Mannschaft wird mutig auftreten", kündigte der US-Amerikaner an. "Wir werden nicht wie in Liverpool die ersten 30 Minuten verschlafen und alles versuchen, um die Null zu halten", stellte Wöber klar.