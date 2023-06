Champions League live: Der Countdown zu Manchester City - Inter Mailand

Es ist wieder soweit. Zumindest einmal im Jahr findet ein Fußballspiel statt, das über die Grenzen der Sport-Gemeinde begeistert. Manchester City und Inter Mailand kämpfen ab 21 Uhr (live Servus TV/Sky) im Finale der Champions League um den wichtigsten Titel im Klubfußball.



Einer wird dabei mächtig unter Druck stehen. Denn Star-Trainer Pep Guardiola kann mit dem großen Favoriten Manchester City nur verlieren. Der Katalane gewann mit dem FC Barcelona zwei Mal die Champions League, doch seit 2011 scheiterte er mit den Bayern und zuletzt mit den Engländern immer wieder. (Lesen Sie hier mehr)



Kollege Alexander Strecha ist in Istanbul und versorgt Sie Print und online mit den interessantesten Geschichten vom Fußball-Gipfel. Zur Einstimmung sprach etwa Ex-Rapid-Stürmer Jan-Age Fjörtoft über seinen norwegischen Landsmann Erling Haaland, der gegen Inter den Unterschied ausmachen soll. In seinem ersten Jahr in England hat der 22-jährige Ex-Salzburger bereits 52 Tore erzielt. (Lesen Sie hier mehr)