Champions League: Juventus muss das Atletico-Bollwerk knacken

Als Mitfavorit auf den Titel gehandelt, steht Juventus Turin im Champions-League-Achtelfinale vor einer Mammutaufgabe. Atletico Madrid erwies sich vor drei Wochen als der erwartet harte Gegner und legte mit einem 2:0-Heimsieg die Weichen zum Aufstieg. Im Rückspiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/live DAZN) in Turin bauen Cristiano Ronaldo und Co. auf den Heimvorteil.

In der zweiten Achtelfinal-Retourpartie sind die Rollen verteilt. Manchester City liegt in der Premier League auf dem Weg zur Titelverteidigung, für Schalke 04 reiht sich in der Bundesliga eine Niederlage an die andere. In Gelsenkirchen siegte City mit 3:2, in Manchester ist die Elf von Star-Coach Pep Guardiola klar zu favorisieren.