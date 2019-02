CL: Atletico schlägt Juventus, ManCity dreht Partie auf Schalke

In einem unterhaltsamen Spiel im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hat Manchester City Schalke 04 am Mittwoch 3:2 geschlagen. ÖFB-Stürmer Guido Burgstaller absolvierte für die Deutschen einen etwa halbstündigen Einsatz, die numerisch unterlegenen Gäste drehten die Partie dank Toren von Leroy Sane (85.) und Raheem Sterling (90.). Atletico Madrid bezwang Juventus Turin 2:0.

Manchester City, über die erste halbe Stunde die bessere Mannschaft, ging in der 18. Minute nach einem groben Schnitzer der Schalker Abwehr in Führung. Sergio Aguero brauchte den Ball nach Zuspiel von David Silva nur noch über die Linie drücken. Für Schalke glich Nabil Bentaleb in der 38. Minute vom Elfmeterpunkt aus. City-Innenverteidiger Nicolas Otamendi hatte bei einem Schuss von Daniel Caligiuri zuvor im Strafraum die Hand im Weg gehabt.