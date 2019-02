CL: Ronaldo provozierte, Simeone griff sich an die Hoden

Ronaldo wurde am Mittwochabend wie erwartet über die gesamte Spielzeit ausgepfiffen. Am Portugiesen gingen die Anfeindungen des Atletico-Anhangs allerdings nicht spurlos vorbei. Bereits während des Matches streckte er alle fünf Finger seiner rechten Hand gen Publikum aus - als Erinnerung an die fünf Champions-League-Titel, die er in seiner Karriere gewonnen hat. Genau dieselbe Geste machte CR7 nach dem Match auch in der Mixed Zone.

"Ich fünf, Atleti null", wiederholte der Juve-Stürmer, der an diesem Abend blass geblieben war.