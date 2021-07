Champions-League-Finale 2023 in Istanbul statt München

Die Europäische Fußball-Union hat das Finale der Champions League 2023 von München nach Istanbul verlegt. Die bayrische Hauptstadt ist nun erst 2025 Austragungsort, gab die UEFA am Freitag bekannt. Die türkische Metropole war wegen der Corona-Pandemie sowohl 2020 als auch im diesem Jahr nicht wie geplant zum Zuge gekommen. Die Champions-League-Sieger Bayern München und FC Chelsea wurden in Lissabon beziehungsweise in Porto gekrönt.