Entscheidung fix: UEFA bestätigt Ende der Auswärtstorregel

Entscheidung nun fix

Ende Mai trafen sich Klub-Vertreter zur Sitzung in Porto und sollen das Ende der Regel in allen K.o.-Partien der Europapokale besprochen haben. In den Nationalmannschafts-Wettbewerben der UEFA kam die Auswärtstorregel bisher ebenfalls zum Einsatz. So werden in den Play-offs zur EM-Qualifikation beispielsweise auch Hin- und Rückspiele ausgetragen. Die UEFA-Regeln sind nicht bindend für die Entscheidung über Auf- und Absteiger im nationalen Fußball.