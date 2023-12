Bundesliga: Premiere bei Rapid, drei Trainingslager für Sturm

In Belek sowie im benachbarten Side werden sich im Jänner wieder mehrere Bundesligisten die Klinke in die Hand geben. Neben Sturm sind auch der LASK, Rapid, Blau-Weiß Linz, Altach, die WSG Tirol und Austria Lustenau an der türkischen Riviera einquartiert. Der Überraschungs-Vierte Hartberg weilt indes wieder in Slowenien (Catez, Moravske Toplice), Austria Klagenfurt ist im kroatischen Sibenik zu Gast. Weiter in den Süden zieht es den Wolfsberger AC, der in Alicante weilt, und die Wiener Austria, die auf Malta fliegt.