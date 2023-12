10 Jahre nach dem Ski-Unfall: Der verschwundene Michael Schumacher

Schweizer Anwesen wurde zur Privatklinik

Ein Teil des Anwesens in der Schweiz ist zu einer privaten Klinik umgebaut worden. Bis zu 15 Ärzte und Therapeuten sollen dem Betreuerteam angehören. Alle halten sich an die Schweigepflicht. Trotzdem gibt es immer wieder Wortspenden, vor allem jetzt, am Jahrestag des Ski-Unfalls. Bruder Ralf Schumacher sagte vor wenigen Tagen der Bild: „Ich vermisse meinen Michael von damals. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher.“ Corinna sagt in der Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2021: „Wir leben zusammen zu Hause. Wir machen eine Therapie. Wir tun alles, was wir können, damit es Michael besser geht, damit er sich wohlfühlt und damit er einfach unsere Familie, unsere Verbundenheit spürt“.

Zum 10. Jahrestag des Unfalls erschien in der ARD in der Nacht auf Freitag die fünfteilige Dokumentation „Being Michael Schumacher“ – und die sorgte bei den Zuschauern bereits nach wenigen Sekunden für Staunen sorgen. Grund: Der Ex-Ferrari-Pilot ist erst verschwommen zu sehen, bevor er in den Vordergrund an ein Mikrofon tritt und sagt „Jetzt geht es los“. Eine Aufnahme, die die Öffentlichkeit zuvor nie gesehen hat. Seit der Veröffentlichung in der Mediathek Mitte Dezember haben den Film bereits zwei Millionen Zuschauer aufgerufen.