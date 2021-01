Bundesliga-Transfers: Das Karussell kommt langsam in Fahrt

Seit Samstag und noch 29 Tage ist es in Österreich offen, das zweite Transferfenster während der Coronavirus-Krise. Bis zum 8. Februar dürfen die Bundesligisten also noch neue Spieler verpflichten. Da ist das Fußball-Frühjahr, das bereits am Sonntag mit dem Nachtragsspiel WAC gegen Sturm Graz (17 Uhr) angepfiffen wird, schon lange im Gange – nämlich genau drei Runden. Noch ist es ruhig auf dem Transfermarkt, viele Vereine üben sich in nobler Zurückhaltung – wohl auch bedingt durch die finanziellen Einbußen während der Pandemie.

Einiges hat sich natürlich schon getan. Und das eine oder andere wird sich noch tun. Der KURIER gibt einen ersten Überblick:

Admira

Eigentlich wollte Matthias Ostrzolek in die USA wechseln, geworden ist es die Südstadt. Der 30-jährige Deutsch-Pole ist der erste Neuzugang des Schlusslichts. 196 Spiele in der 1. Bundesliga hat Ostrzolek für Augsburg, den HSV und zuletzt Hannover absolviert. Nun soll er die Probleme der Admira auf der linken Seite beheben. Allerdings war er seit Sommer arbeitslos. Ihm fehlt also die Spielpraxis. Nach Stefan Maierhofer (zu Würzburg) und Nikola Pejovic (zu Lok Zagreb) könnte auch Morten Hjulmand die Südstadt verlassen. Der dänische U-21-Teamspieler soll beim italienischen Serie-B-Klub Lecce hoch im Kurs stehen.