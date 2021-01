Rapid, LASK und Sturm: Die Spitzenteams starten mit Erfolgen

Rapid lud sich Lafnitz als Gegner in den Prater. Der Tabellenführer der 2. Liga war klar unterlegen, ging nach einem Hofmann-Fehler aber durch Gremsl in Führung (19.). Zwei Eigenbauspieler sorgten noch in Hälfte eins für das 2:1: Nach Demir (im zweiten Versuch) traf auch Sulzbacher, der im 4-2-3-1 links hinten verteidigte.

In der Pause wurden nicht nur elf Rapidler gewechselt, sondern auch das System. Im 3-5-2 wurden die Wiener schwächer, die spielerische Linie ging verloren. Ullmann traf noch die Latte.

Entwarnung bei Ljubicic

Dejan Ljubicic gab für nur 25 Minuten sein Comeback. Dann wurde dem Kapitän übel, Trainer Kühbauer erlöste Ljubicic. Ibrahimoglu, der während der ersten Trainingswoche kränklich war, sprang ab der 70. Minute kurzfristig ein.

"Es war ein sehr guter Test gegen ein starkes Team von Lafnitz. Nur in der ersten Hälfte hätten wir mehr Tore erzielen müssen", sagt Kühbauer, der die Tormänner Gartler und Strebinger für je eine Hälfte aufbot.