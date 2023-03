Bundesliga: Salzburg und LASK müssen sich mit Remis begnügen

Auf der anderen Seite drohte Salzburgs Heimserie in der Liga zu reißen. Weil Sesko nach Okafor-Flanke aber noch zum 1:1 traf (83.), ist der Serienmeister jetzt seit 37 Heimspielen in der Liga ungeschlagen. Zudem stellte Salzburg den Punkterekord im Grunddurchgang ein (55). Und dennoch ist das Remis auch ein kleiner Erfolg für Altach.

Schlager verletzt

Vor dem Anpfiff gab es schlechte Nachrichten für zwei Trainer: LASK-Coach Kühbauer musste gestern auf den erkrankten Schlager verzichten. Dies hat auch weitreichendere Folgen, der Keeper fehlt auch Teamchef Rangnick in den Spielen gegen Aserbaidschan und Estland.

In Hartberg war Lawal ein guter Ersatz, auch wenn er von Fadinger aus rund 30 Metern bezwungen wurde (29.). Im 300. Ligaspiel von Kühbauer traf aber Zulj in der 35. Minute zum Ausgleich. Die Oststeirer kamen in der Folge zu mehr Chancen und wurden zunächst durch Providence auch belohnt (75.). Ein Eigentor rettete den LASK (87.).

Wieder kein Tor für Schmid

Trainer Manfred Schmid muss weiterhin auf das erste Tor mit dem WAC warten. Nach dem 0:1 daheim gegen Lustenau gab es in Ried ein 0:0. Vor der Pause zündeten beide Teams nicht unbedingt ein Feuerwerk an Ideen, mit Fortdauer der Partie wurden die Intervalle zwischen den Chancen kürzer.

Beide Teams zeigten aber, dass sie in der Qualifikationsgruppe gut aufgehoben sind.