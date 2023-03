338. Wiener Derby: Austria schlägt Rapid und bleibt in den Top-6

Mehr Feuer musste Rapid auf dem Feld zeigen, und tat es auch. Grüll hatte die erste echte Topchance, scheiterte aber an Torhüter Früchtl. Im Gegenzug erhöhte die Austria auf 2:0. Leidner nützte einen Bajic-Fehler und bedankte sich mit einem Schuss ins lange Eck. Während die Rapid-Fans mit weiteren Leuchtraketen die Zuschauer in Gefahr brachten, feierten die Violetten. Um 18.23 Uhr ging Sturm in Tirol in Führung, womit die Austria unabhängig vom Derby-Ausgang in der Meistergruppe stand.

Rapid-Trainer Barisic wechselte und warf mit vier gelernten Stürmern auf dem Feld alles nach vorne. Burgstaller, Rapids Bester, hatte bei einem Kopfball an die Latte Pech (80.), Strunz köpfelte etwas später aus wenigen Metern neben das Tor. Unterdessen trafen die Rapid-Fans mit einem geworfenen Knallkörper einen eigenen Ordner. Einfach unwürdig.

Die Austria bejubelte mit dem 2:0 einen doppelten Feiertag – Derbysieg und Qualifikation für die Meistergruppe, nur einen Zähler hinter Rapid. Nach der Punkteteilung sind die beiden Wiener Klubs sogar gleichauf. Auch der sechste Verein in der Meistergruppe ist ein Landeshauptstadtklub: Klagenfurt reichte das 2:4 in Lustenau, weil die WSG 0:2 verlor.