Meister Salzburg fertigt Lustenau ab, der WAC schockt den LASK

Eine Woche nach der überraschenden Niederlage gegen Blau-Weiß Linz hat sich Red Bull Salzburg in der Bundesliga wieder in gewohnter Verfassung präsentiert. Der Titelverteidiger feierte am Samstag in der neunten Runde einen 4:0-Auswärtssieg gegen Austria Lustenau und liegt damit zumindest bis Sonntag vier Punkte vor Sturm Graz. Der Tabellendritte LASK bezog eine 1:2-Niederlage beim WAC, Blau-Weiß Linz und Austria Klagenfurt trennten sich torlos.

