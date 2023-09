Silberberger: "Gut, dass die WSG in Tirol keinen interessiert"

Es läuft gerade einiges unrund bei der WSG Tirol. Nach acht Runden hat das Team gerade einmal fünf Pünktchen auf der Habenseite und nur das Glück, dass es mit Lustenau ein Team gibt, das noch mehr in der Bredouille steckt. „Katastrophal“ ist wohl das Wort, das Trainer Silberberger bei seinen Analysen zuletzt am häufigsten in den Mund genommen hat. „Wir machen in jedem Spiel katastrophale Fehler.“