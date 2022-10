Tirols Silberberger: "Mit den Schiris ist es wie mit der Polizei"

Die Hälfte des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga ist seit Sonntag gespielt und Sturm Graz hat sich bisher als einziger ernstzunehmender Konkurrent von Red Bull Salzburg im Meisterkampf entpuppt. Das Team von Christian Ilzer hat nicht nur dem Titelverteidiger die bisher einzige Saisonniederlage (2:1) zugefügt. Die Steirer feierten wie beim 2:1-Erfolg gegen die WSG Tirol auch wichtige dreckige Siege in Partien, in denen es nicht so gut lief.

„Die WSG hat es uns nicht leicht gemacht, wir selbst auch nicht. Wir waren in gewissen Phasen zu passiv. Es war wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, wo nicht alles leicht von der Hand geht“, sagte Ilzer, der eine Weiterentwicklung bei seiner Mannschaft feststellte. „Im Vorjahr hätten wir vielleicht so eine Partie verloren“, erklärte der 44-Jährige.