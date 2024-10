Was Rapid-Trainer Klauß beim 2:1 gegen Hartberg überrascht hat

Tabellenzweiter in Griffweite zu Leader Sturm Graz, neun Pflichtspiele ungeschlagen und zu Hause 16 von 18 möglichen Liga-Punkten geholt: Für Rapid ist der Auftakt von drei intensiven Wochen mit sieben Partien dank eines glücklichen 2:1 gegen den TSV Hartberg ergebnistechnisch geglückt. Von der Leistung her fielen die Wiener nach der Pause deutlich ab.

„Es war ein bisschen glücklich, aber das 2:1 nehmen wir sehr gerne mit“, sagte Rapid-Kapitän Matthias Seidl. Nach einem 2:1 bei Basaksehir zum Conference-League-Start und einem 1:0 in Altach war es Pflichtspielsieg Nummer drei in Folge. „Man hat gemerkt, dass es in einem Spiel nach der Länderspielpause schwieriger ist, in den Rhythmus zu kommen. Wichtig war es, den Sieg einzufahren, egal wie, umso fröhlicher bin ich, dass wir das gepackt haben“, meinte Coach Robert Klauß.

Der Sieg gebe auch „eine gewisse Sicherheit“ für Donnerstag. Da wartet auf Europacup-Ebene Spiel Nummer zwei, zu Hause gegen den armenischen Klub FC Noah.