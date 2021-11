Bundesliga live: Salzburg spielt in Klagenfurt, Altach gegen WSG

SCHAUPLATZ KLAGENFURT

Serienmeister Salzburg kämpft in der 16. Runde der Bundesliga auswärts gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt, nicht zuletzt aber gegen sich selbst. In der Liga kam der Motor des Saisondominators zuletzt etwas ins Stottern, holte die Elf von Matthias Jaissle in den jüngsten fünf Partien doch dreimal nur ein Unentschieden. In der Champions League ließen die „Bullen“ zudem in Lille den nächsten "Matchball" liegen und müssen um den Aufstieg bangen.