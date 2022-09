Bundesliga live: Hartberg - Austria, Lustenau - LASK, Klagenfurt - Sturm

Nur mit einem Sieg bei Aufsteiger Austria Lustenau kann der LASK (14.30 Uhr) an Leader Salzburg dranbleiben. "Lustenau ist als Aufsteiger sehr gut in die Saison gestartet, die elf Punkte kommen nicht von ungefähr", betonte LASK-Coach Dietmar Kühbauer, der in neun Saisonpflichtspielen mit seiner Truppe sieben Siege und zwei Remis am Konto hat. "Wir sind auf jeden Fall gewarnt und erwarten eine schwierige Aufgabe."