Läuft Feldhofers Zeit bei Rapid in der Ligapause ab?

Barisic ist nicht für Schnellschüsse bekannt. Und er weiß, der nächste Trainer muss sitzen.

Unterdessen bereitet sich Feldhofer mit seinem Team auf das Spiel in Salzburg vor. Der Meister hat davor noch das Auswärtsspiel in der Champion League bei Chelsea zu absolvieren. Feldhofer übt sich in Durchhalteparolen: "Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich und die Jungs wieder zu motivieren und Lösungen zu finden, um da wieder rauszukommen. Jammern hilft nichts. Wir dürfen heute und morgen enttäuscht sein, aber dann gilt es aufzustehen und gemeinsam zu kämpfen.“

Mentale Schwäche

Anders als nach dem Wolfsberger Führungstor am Samstag. „Das 0:1 hat uns gekillt, wir haben dann für zehn Minuten das Stadion verlassen und hatten Glück, dass wir nicht höher zurücklagen. Wir waren in dieser Phase defensiv wie offensiv nicht bereit, sind in diesen zehn Minuten einfach zerfallen", erklärte Feldhofer.