1:3 gegen den WAC: Rapid blamiert sich gegen den Vorletzten

„Wir haben die Schnauze voll“, tönte es vom diesmal verhältnismäßig dünn besetzten Block West. Und dann nach kurzer Pause – und das war zum ersten Mal so deutlich – forderten die Rapidfans voller Inbrunst das Ende von Ferdinand Feldhofer als Rapid-Trainer sowie den Rücktritt von Zoran Barisic. Die Stimmung war an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Das hatte man sich nach der Niederlage gegen den FC Vaduz kaum vorstellen können.

Dabei hätte nach dem knappen Sieg gegen Tabellenschlusslicht Altach mit einem Sieg gegen den Vorletzten eigentlich ein bisschen Ruhe einkehren können in das krisengebeutelte Hütteldorf. Das Los der Bundesliga hatte es ja gut gemeint mit den Grün-Weißen. Vier der fünf Partien gegen den Wolfsberger AC hatte man zuletzt gewonnen. Torgarantie also inklusive. Doch an diesem Samstag? Wollte es einfach nicht sein. Zu schlecht das Spiel in grün-weiß.