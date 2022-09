Bundesliga live: Rapid - WAC, Ried - Salzburg, WSG - Altach

In der zweiten Liga bekam Rapid II am Freitag mit einem 1:4 den nächsten Dämpfer. In der Admiral Bundesliga will Rapid I gegen den WAC den zuletzt gezeigten sanften Aufschwung bestätigen. Doch nach dem 1:0 gegen Altach ist ausgerechnet Matchwinner Yusuf Demir abhanden gekommen, der zu Galatasaray wechselte.

"Wir sollten einmal mehr als ein Tor schieĂźen", weiĂź Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer. Rapid hat in den bisherigen sechs Liga-Saisonpartien jeweils einen Treffer erzielt, das reichte nur zu Platz fĂĽnf. Der WAC hingegen liegt an vorletzter Stelle. "Sie hatten nach uns die meisten Spiele in dieser Saison. Da sieht man, dass es alles andere als einfach ist, in allen Bewerben erfolgreich zu sein", sagte Feldhofer ĂĽber seinen Ex-Klub.